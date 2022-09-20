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ВДНХ приглашает ИТ-разработчиков создать карту выставки

Евгений Жуков
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ВДНХ приглашает ИТ-разработчиков создать карту выставки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

ИТ-специалисты в рамках конкурса «Лидеры цифровой трансформации» разработают новый сервис, который поможет посетителям ВДНХ составлять маршруты, основанные на актуальной афише мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 20 сентября.

Как уточняется, сервис будет учитывать личные предпочтения пользователя, а также плотность трафика в режиме реального времени. Кроме того, на карте будет отмечена возможность покупки билетов для посещения различных мероприятий.

В пресс-службе подчеркнули, что конкурс «Лидеры цифровой трансформации» представляет собой соревнование среди ИТ-разработчиков. В рамках мероприятия они будут создавать прототипы цифровых решений для модернизации городской среды и повышения комфорта горожан.

Организаторы конкурса рассказали, что в 2022 году количество призовых мест в рамках каждой задачи увеличилось с одного до трех. Помимо этого, общий призовой фонд увеличен до 20 миллионов рублей. Кроме денежного вознаграждения авторы лучших проектов смогут продолжить взаимодействие с заказчиками и найти реальное применение своим продуктам, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого представитель Мосгордумы в Совфеде Инна Святенко рассказала об открытии набора учащихся на новый поток школы социального предпринимателя Фонда поддержки социальных проектов (ФПСП).

Уточняется, что выпускники школы будут иметь возможность претендовать на грант фонда в размере 1 миллиона рублей для реализации своих бизнес-идей.

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