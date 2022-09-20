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Рекреационный центр «Активный отдых» появится на окраине Битцевского леса

Александр Афонин
Город
Рекреационный центр «Активный отдых» появится на окраине Битцевского леса
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

В районе Зюзино специалисты возведут локальный рекреационный центр «Активный отдых», который войдет в состав буферной зоны вокруг Битцевского леса. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 20 сентября.

— Участок Битцевского леса и сейчас активно используется жителями. Согласно проекту, учитывая особенность особо охраняемого участка, здесь обновят только существующую инфраструктуру. В ее состав входят детские и спортивные площадки, — сказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

В рамках работ на территории приведут в порядок пешеходные дорожки, обновят старые детские площадки, установят новые лавки и так далее. Кроме того, специалисты обустроят места для занятия различными видами спорта и пикниковую зону, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работа по благоустройству дворов, скверов, улиц и парков с начала 2022 года закончены на 90–95 процентов. Он отметил, что большая часть работ велась не в центре города, а в других округах столицы.

Благоустройство Москва Район Зюзино
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