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Собянин: Благоустройство скверов, улиц и парков Москвы в 2022 году завершено на 90–95 процентов

Георгий Соланович
Город
Собянин: Благоустройство скверов, улиц и парков Москвы в 2022 году завершено на 90–95 процентов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Работы по благоустройству дворов, скверов, улиц и парков Москвы с начала 2022 года закончены на 90–95 процентов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 18 сентября.

— Большинство объектов уже закончено процентов на 90–95. Большой фронт работы в этом году был: около 3,5 тысячи объектов. В основном это, конечно, дворы, маленькие скверы, маленькие улочки, но и крупные. Такие проекты, как «Покровское-Стрешнево», «Кусково», парк «Яуза» и ряд других таких крупных проектов, — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин также отметил, что 90 процентов из всех проведенных работ велись не в центре города, а в других округах столицы. При этом благоустройство каждого объекта обсуждалось с экспертами и жителями конкретного района.

15 сентября глава города рассказал о развитии и благоустройстве Зеленограда. По его словам, столичные власти продолжают активно развивать ЗелАО: там строят новые жилые дома, школы, детские сады и поликлиники. Так, в административном округе были укреплены берега Михайловского пруда, обновлены пешеходные дорожки и ограждение на набережной, а также обустроены многие газоны и цветники.

Благоустройство Москва Сергей Собянин
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