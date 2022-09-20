Тематические «Тройки» появились в метро в честь юбилея МИД РФ

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столичном метро выпустили тематические карты «Тройка» к 220-летию Министерства иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во вторник, 20 сентября.

— Министерству иностранных дел исполнилось 220 лет. На протяжении этого времени оно представляло интересы нашей страны. Сегодняшний выпуск тематической «Тройки» — это знак уважения к работе одного из самых важных министерств России, — отметил он.

Тираж новой карты темно-синего цвета с изображением здания министерства составил 10 тысяч экземпляров. Ее можно получить в кассах на станциях Кольцевой линии метро и внутри нее, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ликсутов сообщил, что департамент выпустил тематическую «Тройку», посвященную сервису «МультиТранспорт Вело». При получении новой карты москвичи смогут воспользоваться безлимитной подпиской на общественный транспорт и неограниченным числом велопоездок до 30 минут. Тираж карты ограничен и составил три тысячи экземпляров.