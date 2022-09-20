Самолет АН-24 экстренно сел в Якутске из-за поломки двигателя

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Республике Якутия проводится проверка межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту вынужденной посадки самолета АН-24. Об этом стало известно во вторник, 20 сентября.

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В ходе доследственной проверки по части 1 статьи 263 УК РФ, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Как уточняется, ЧП с воздушным судном, выполнявшим рейс по маршруту Усть-Куйга — Якутск, произошло в понедельник, 19 сентября. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Якутска по причине неисправности одного из двигателей.

Известно, что на борту находилось пять членов экипажа, командир воздушного судна, 32 пассажира, из них четверо — несовершеннолетних, а также груз, передает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

16 сентября сообщалось о том, как пассажирский самолет иранской авиакомпании ATA Airlines вернулся в иракский аэропорт города Ан-Наджаф в связи с открытым багажным отсеком. ЧП произошло из-за плотного графика вылетов авиалайнеров.

Наземный персонал авиакомпании в спешке не удостоверился в полной подготовке самолета к вылету и забыл закрыть люк багажного отсека.