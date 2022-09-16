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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за открытого багажного отсека

Лала Манушакян
В мире
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за открытого багажного отсека
Фото: Pexels

Пассажирский самолет иранской авиакомпании ATA Airlines вернулся в иракский аэропорт города Ан-Наджаф в связи с открытым багажным отсеком. Об этом сообщило местное издание UrduPoint в пятницу, 16 сентября.

Так, наземный персонал авиакомпании из-за плотного графика вылетов авиалайнеров в спешке не удостоверился в полной подготовке воздушного судна к вылету и забыл закрыть люк багажного отсека. Некомпетентная работа персонала могла привести к опасным последствиям и разрушить борт самолета.

Капитан лайнера, как уточняется, спустя непродолжительное время после взлета запросил посадку из-за возникших трудностей в управлении. Известно, что на борту самолета находилось более 150 пассажиров.

До этого самолет Airbus, который следовал рейсом Москва — Екатеринбург и сменил курс в полете, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани. Известно, что воздушное судно подало сигнал тревоги над Марий Эл и сменило курс. Самолет провел в воздухе около часа.

Причиной такой посадки, как оказалось, стала сработавшая сигнализация перепада давления в салоне.

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