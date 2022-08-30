Подавший сигнал тревоги в воздухе самолет Москва — Екатеринбург приземлился в Казани

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Самолет Airbus, который следовал рейсом Москва — Екатеринбург и сменивший курс в полете, совершил посадку в аэропорту Казани. Об этом сообщили во вторник, 30 августа, в авиационных службах.

— Самолет совершил благополучную посадку. Устанавливается причина, по которой экипаж установил код ответчика на general emergency, — рассказал собеседник ТАСС.

Лайнер подал сигнал тревоги над Марий Эл и сменил курс. Самолет провел в воздухе около часа.

«Аэрофлот» с 1 сентября запустит рейсы по сокращенному маршруту в Сочи и Турцию.

До этого сообщалось, что авиакомпании получат возможность выполнять «спрямленные» рейсы в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге России с 30 августа. При этом решение по распространению меры на рейсы в другие города будет принято позднее.

Эксперт по авиабезопасности Юрий Мельников в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что спрямление авиамаршрутов для гражданских лайнеров, следовавших из центральных регионов России на юг, позволит сэкономить на стоимости билетов для пассажиров.