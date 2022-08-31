Названа причина экстренной посадки самолета в Казани

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Экстренная посадка летевшего в Екатеринбург пассажирского самолета в Казани произошла из-за сработавшей сигнализации перепада давления в салоне. Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

— Сработала сигнализация перепада давления в салоне. Борт выведен из расписания на период проведения расследования инцидента, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого сообщалось, что самолет Airbus, который следовал рейсом Москва — Екатеринбург и сменивший курс в полете, совершил посадку в аэропорту Казани. Лайнер подал сигнал тревоги над Марий Эл и сменил курс. Самолет провел в воздухе около часа.

«Аэрофлот» с 1 сентября запустит рейсы по сокращенному маршруту в Сочи и Турцию.

До этого сообщалось, что авиакомпании получат возможность выполнять «спрямленные» рейсы в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге России с 30 августа. При этом решение по распространению меры на рейсы в другие города будет принято позднее.

Эксперт по авиабезопасности Юрий Мельников в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что спрямление авиамаршрутов для гражданских лайнеров, следовавших из центральных регионов России на юг, позволит сэкономить на стоимости билетов для пассажиров.