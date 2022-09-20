Дом на 300 квартир по программе реновации возведут в Обручевском районе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Гарибальди Карта всех событий

По программе реновации на улице Гарибальди построят жилой дом на 300 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 20 сентября.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что жилой дом будет состоять из двух корпусов, объединенных одноуровневой подземной автостоянкой.

— Строительство будет вестись в рамках квартальной застройки по проекту планировки территорий. Соответствующий проект уже утвердили эксперты организации, — добавила она.

В свою очередь каждый корпус будет состоять из двух секций. На первых этажах разместятся помещения общественного назначения, где откроются различные магазины и организации сферы услуг.

Внутреннюю отделку помещений выполнят в соответствии с установленными стандартами программы реновации. В квартирах установят сантехнику, осветительные приборы, а также кухонную плиту. При отделке фасада объектов будет использован керамогранит.

На территории возле дома оборудуют игровые площадки, сделают зону отдыха, а также место для занятий спортом. Кроме того, будут организованы парковочные места, а также сформированы проезды и тротуары, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в ЦАО ведутся строительство и проектировка девяти жилых домов в рамках программы реновации.