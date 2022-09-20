Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дом на 300 квартир по программе реновации возведут в Обручевском районе Москвы

Евгений Жуков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 300 квартир по программе реновации возведут в Обручевском районе Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, улица Гарибальди Карта всех событий

По программе реновации на улице Гарибальди построят жилой дом на 300 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 20 сентября.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что жилой дом будет состоять из двух корпусов, объединенных одноуровневой подземной автостоянкой.

— Строительство будет вестись в рамках квартальной застройки по проекту планировки территорий. Соответствующий проект уже утвердили эксперты организации, — добавила она.

В свою очередь каждый корпус будет состоять из двух секций. На первых этажах разместятся помещения общественного назначения, где откроются различные магазины и организации сферы услуг.

Внутреннюю отделку помещений выполнят в соответствии с установленными стандартами программы реновации. В квартирах установят сантехнику, осветительные приборы, а также кухонную плиту. При отделке фасада объектов будет использован керамогранит.

На территории возле дома оборудуют игровые площадки, сделают зону отдыха, а также место для занятий спортом. Кроме того, будут организованы парковочные места, а также сформированы проезды и тротуары, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в ЦАО ведутся строительство и проектировка девяти жилых домов в рамках программы реновации.

Строительство Жилье Благоустройство Реновация Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте