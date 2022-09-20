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Более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий обновили в Москве

Лейла Алиева
Город
Более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий обновили в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 20 сентября.

— В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проведен масштабный ремонт дорожного покрытия на ключевых магистралях и улицах, во дворах и внутриквартальных проездах. Всего обновили свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта, — рассказал он.

Так, специалисты выполнили работы на участках Бульварного и Кремлевского кольца, ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах, Ярославском шоссе. Кроме того, завершается ремонт на отдельных объектах в административных округах.

Основная задача проводимых работ — убрать колейность, образовавшуюся из-за интенсивного движения и перепадов температуры. В рамках ремонта дорог применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси.

Недавно в столице завершился дорожный ремонт участка Ленинского проспекта. При проведенных работах были частично отфрезерованы нижний и верхний слои дорожного полотна по направлению движения в обе стороны, отремонтированы смотровые колодцы, уложено новое дорожное покрытие.

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