Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 28 сентября

Лейла Алиева
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 28 сентября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации во вторник, 20 сентября.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 28 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение распространяется на аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

В связи с продлением ограничения российским авиакомпаниям порекомендовали при организации альтернативных маршрутов воспользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, уточняется на сайте Росавиации.

Командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал «Вечерней Москве», что полный отказ от иностранных авиалайнеров в российской гражданской авиации возможен, однако он потребует возобновления собственного производства.

Россия Авиация Полеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте