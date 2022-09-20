Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: Производство упаковки появится в районе Митино

Елена Самойлова
Город
Ефимов: Производство упаковки появится в районе Митино
Фото: Пресс-служба

Столица без торгов передаст инвестору в аренду земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) — строительства производства по выпуску упаковки в районе Митино. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 20 сентября.

— Город предоставит инвестору участок общей площадью 2,4 гектара под строительство производственного объекта в районе Митино, в коммунальной зоне «Пенягино». Объем вложений в реализацию масштабного инвестиционного проекта оценивается в 1,6 миллиарда рублей, — сказал заммэра.

Он уточнил, что на новом предприятии будет создано 90 рабочих мест. Заммэра отметил, что в настоящее время на территории города выпуском бумажных изделий занимаются свыше 40 предприятий.

Отрасль активно развивается в том числе благодаря росту спроса на бумажную упаковку и увеличению интернет-продаж. По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, новое предприятие общей площадью 25 тысяч квадратных метров расположится на северо-западе города.

Там планируют выпускать «тетрапак», картон, а также синтетическую пленку и клеевую основу для этикеток. При реализации МаИП инвесторы могут получить в аренду без торгов земельный участок под строительство инновационных и социально значимых производств.

— Это позволяет бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции, — резюмировал Овчинский.

До этого Ефимов сообщил, что предприятия Москвы нарастили производство электрооборудования почти на 40 процентов.

Производство Район Митино Владислав Овчинский Владимир Ефимов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте