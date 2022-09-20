Ефимов: Производство упаковки появится в районе Митино

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Столица без торгов передаст инвестору в аренду земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) — строительства производства по выпуску упаковки в районе Митино. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 20 сентября.

— Город предоставит инвестору участок общей площадью 2,4 гектара под строительство производственного объекта в районе Митино, в коммунальной зоне «Пенягино». Объем вложений в реализацию масштабного инвестиционного проекта оценивается в 1,6 миллиарда рублей, — сказал заммэра.

Он уточнил, что на новом предприятии будет создано 90 рабочих мест. Заммэра отметил, что в настоящее время на территории города выпуском бумажных изделий занимаются свыше 40 предприятий.

Отрасль активно развивается в том числе благодаря росту спроса на бумажную упаковку и увеличению интернет-продаж. По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, новое предприятие общей площадью 25 тысяч квадратных метров расположится на северо-западе города.

Там планируют выпускать «тетрапак», картон, а также синтетическую пленку и клеевую основу для этикеток. При реализации МаИП инвесторы могут получить в аренду без торгов земельный участок под строительство инновационных и социально значимых производств.

— Это позволяет бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции, — резюмировал Овчинский.

До этого Ефимов сообщил, что предприятия Москвы нарастили производство электрооборудования почти на 40 процентов.