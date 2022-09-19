Ефимов: Предприятия Москвы нарастили производство электрооборудования почти на 40 процентов

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С января по июль производство электрического оборудования в столице выросло почти на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 19 сентября.

— Столичные предприятия производят световые приборы, кабели, электродвигатели, генераторы, трансформаторы и распределительные устройства. В январе — июле 2022 года компании Москвы изготовили почти на 40 процентов больше таких товаров, чем за семь месяцев предыдущего года, — сказал представитель мэрии.

Заммэра добавил, что столичные предприятия с начала года изготовили и поставили оборудования на 54,9 миллиарда рублей. Это более чем на семь процентов превышает показатель прошлого года.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что продукция московских предприятий становится все более востребованной. По его словам, объем поставок электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры увеличился на 18,6 процента.

В наращивании объемов производства помогает поддержка со стороны города. Так, для предпринимателей были разработаны системные и антикризисные меры, которые позволяют им продолжить свою деятельность.

До этого Ефимов сообщил, что за январь — июнь 2022 года крупнейшие образовательные онлайн-платформы столицы заработали свыше 13,6 миллиарда рублей. Это на 61,9 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.