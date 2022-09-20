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Стали известны подробности открытия магазинов H&M в России

Евгений Жуков
Общество
Стали известны подробности открытия магазинов H&M в России
Фото: shutterstock

Крупнейшая европейская розничная сеть по торговле одеждой H&M планирует закрыть примерно 20 магазинов до конца октября. Об этом стало известно во вторник, 20 сентября.

Как уточняется, шведский ритейлер планирует прекратить работу в городах Сибири и на Дальнем Востоке. Параллельно H&M хочет отказаться от наименее рентабельных торговых точек сети в небольших городах центральной части России, однако этот процесс будет происходить постепенно.

— По оценкам экспертов, процесс смены арендатора для торговых центров может занять целый год. Освободившиеся площади в Сибири и на Дальнем Востоке могут занять локальные бренды, — передает "Ъ".

По предварительной оценке, расходы на закрытие бизнеса в России для компании, управляющей брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories и Cheap Monday, составят примерно два миллиарда шведских крон.

До этого сообщалось об опровержении самой фирмой H&M информации о поставках новой коллекции одежды на территорию России. Представители шведской компании уточнили, что все функционирующие магазины на территории РФ занимаются лишь распродажей оставшегося товара.

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