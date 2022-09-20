Экономист назвала преимущества цифрового рубля

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В апреле будущего года Центробанк планирует запуск тестирования цифрового рубля в операциях с реальными клиентами. Это предложение оценила доктор экономических наук Государственного социально-гуманитарного университета из Коломны Алла Столярова.

Как пояснила эксперт, цифровой рубль в перспективе должен стать третьей валютой наравне с наличными и безналичными расчетами. Впервые подобные предложения появились в 2017 году, когда стали активно развиваться криптовалюты.

Главное преимущество цифрового рубля — полная прозрачность всех сделок, подчеркивает эксперт. Подобного рода валюта облегчит борьбу с незаконным оборотом денежных средств, так как Центробанк будет получать всю информацию о транзакциях. Кроме того, переводы можно будет осуществлять быстрее.

Экономист добавила, что процесс перехода на цифровую валюту неизбежен, ведь в мире продолжается эпоха цифровизации, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Рубль стал одной из сильнейших валют, несмотря на направленные против российской экономики санкции Запада, заявил экс-премьер Греции Алексис Ципрас на пресс-конференции 86-й Салоникской международной выставки, передает ФАН.

Четверть поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил президент РФ Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.