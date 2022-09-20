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Врач пояснила, почему осенью люди болеют чаще

Ирина Игнатенко
Общество
Врач пояснила, почему осенью люди болеют чаще
Фото: depositphotos

Осенью холодает, люди начинают меньше двигаться, растет уровень стресса, снижается выработка витамина D в организме. Все эти причины приводят к снижению иммунитета, и люди чаще болеют. Об этом рассказала врач-педиатр Марьям Сайфулина.

Кроме того, у многих возникает осенняя хандра, что также отрицательно сказывается на состоянии всего организма.

Она отметила, что в этот период люди выходят из отпусков и каникул на работу, учебу, в коллективы, происходит циркуляция вирусов.

Специалист порекомендовала почаще гулять на свежем воздухе в осенний период. Также стоит соблюдать режим сна, так как недосыпание тоже ведет к снижению иммунитета. Кроме того, необходимо пить достаточное количество воды в течение дня, передает РИАМО.

До этого специалисты Роспотребнадзора назвали самую полезную осеннюю ягоду, которая укрепляет иммунитет. В ней содержится множество витаминов и других полезных веществ, что делает ее хорошим противовирусным средством, передает Nation news.

Оказывается, грипп и иные простудные заболевания при отсутствии должного лечения могут спровоцировать обострение болезни и последующую смерть. О каких недугах идет речь, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Лариса Александрова.

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