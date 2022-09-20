Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москва выставит на торги коммерческий объект рядом со станцией МЦД-2 Бутово

Александр Афонин
Город
Москва выставит на торги коммерческий объект рядом со станцией МЦД-2 Бутово
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, Вокзальная площадь, 2с2 Карта всех событий

Город до конца года выставит на торги коммерческий объект, который расположен рядом со станцией Бутово второго направления Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— В настоящее время подготовлена документация по нежилому помещению в Южном Бутове по адресу Вокзальная площадь, дом 2, строение 2. Объект будет выставлен на продажу в четвертом квартале этого года, — сказал он.

Площадь объекта составила 354,8 квадратного метра. Там предприниматели смогут открыть или продолжить развитие собственного бизнеса. Согласно плану здания, в строении предусмотрен отдельный вход с улицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 сентября сообщалось, что город выставил на торги два павильона в Измайловском парке, где предпринимателям предлагается открыть пункт проката и спортивный клуб. Победители торгов смогут установить вывеску с названием точки и режимом работы. Кроме того, они смогут оформить интерьер в своем стиле.

Район Южное Бутово МЦД Аукционы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте