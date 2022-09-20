Москва выставит на торги коммерческий объект рядом со станцией МЦД-2 Бутово

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, Вокзальная площадь, 2с2 Карта всех событий

Город до конца года выставит на торги коммерческий объект, который расположен рядом со станцией Бутово второго направления Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— В настоящее время подготовлена документация по нежилому помещению в Южном Бутове по адресу Вокзальная площадь, дом 2, строение 2. Объект будет выставлен на продажу в четвертом квартале этого года, — сказал он.

Площадь объекта составила 354,8 квадратного метра. Там предприниматели смогут открыть или продолжить развитие собственного бизнеса. Согласно плану здания, в строении предусмотрен отдельный вход с улицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 сентября сообщалось, что город выставил на торги два павильона в Измайловском парке, где предпринимателям предлагается открыть пункт проката и спортивный клуб. Победители торгов смогут установить вывеску с названием точки и режимом работы. Кроме того, они смогут оформить интерьер в своем стиле.