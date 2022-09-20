Названы самые востребованные автомобили на рынке России осенью

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Вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин рассказал, какие машины в настоящее время востребованы у жителей России.

Говоря о покупке нового транспортного средства в России, многие выбирают отечественные автомобили, наиболее доступным из которых, является Lada Granta на платформе ВАЗ 2108.

— Следом за ней идет Niva, это платформа ВАЗ 2101 образца 1965 года выпуска, потом идет УАЗ Хантер, прежде всего 469, его по-прежнему выпускают в обрезанном виде, — объяснил Вячеслав Субботин в комментарии Nation news.

Также россияне часто покупают китайские машины — JAC S7 и CHERY TIGGO.

Что касается подержанных машин, то эксперт рассказал, что седаны Volkswagen Polo и Skoda Rapid относятся к числу недорогих немецких авто, поэтому эти две модели также востребованы. Говоря про корейские автомобили, Субботин отметил Kia RIO и Hyundai Solaris.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин дал советы, как автолюбителям выбрать качественные и недорогие запчасти для своих авто и сэкономить на ремонте.