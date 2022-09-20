Полиция задержала курьера, работавшего на телефонных мошенников, на востоке столицы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Полицейские задержали курьера, работавшего на телефонных мошенников, в Косино-Ухтомском районе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 20 сентября.

По ее словам, мошенники звонили под видом полицейских и требовали у пожилых людей передать крупную сумму для непривлечения их родственников к уголовной ответственности. Задержанный 18-летний москвич работал курьером и забирал деньги у обманутых пенсионеров.

Уже доказано, что он забрал 200 тысяч рублей. 100 тысяч рублей у 85-летней женщины и еще 100 — у 95-летней пенсионерки.

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По словам молодого человека, он нашел работу курьером в интернете. Его работодатели, незнакомые ему граждане, по телефону сообщали ему адреса, где он должен был забрать деньги. После получения наличных юноша должен был переводить суммы на указанные счета, оставляя себе десять процентов.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанный находится под домашним арестом.

В таком виде преступной деятельности чаще всего задерживают именно курьеров. Так, еще одну злоумышленницу задержали в столице 2 сентября. Девушка участвовала в схеме, из-за которой доверчивый пенсионер лишился трех миллионов рублей.