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20 лет без папы: чем сегодня занимаются дети Сергея Бодрова

Евгений Жуков
Общество
20 лет без папы: чем сегодня занимаются дети Сергея Бодрова
Фото: Александр Яковлев / ИТАР-ТАСС

Актер, сценарист и режиссер Сергей Бодров погиб 20 лет назад в Кармадонском ущелье Северной Осетии при сходе ледника Колка. У актера остались жена и двое детей.

Впервые Бодров стал отцом в 1998 году. Тогда жена Светлана подарила ему дочь. Как сообщается, Ольга Бодрова пошла по папиным стопам: окончила ГИТИС, стала актрисой. На данный момент девушка успешно развивает свою кинокарьеру.

В 2021 году Ольга сыграла в фильме «Море волнуется раз», за роль в котором получила приз как лучшая актриса на «Кинотавре». С 2020-го девушка замужем за актером Сергеем Быстровым.

Младший сын Бодрова, 20-летний Александр, выбрал музыкальную стезю и стал хип-хоп-артистом. На сегодняшний день он выпустил уже три мини-альбома.

В годовщину гибели артиста специалисты восстановили хронологию трагедии в Северной Осетии, где пропал Сергей Бодров со съемочной группой.

По их словам, ледник начал сход в результате срыва глыбы льда с восточного отрога горы Джимара в ложе Колки. Ее объем составил порядка восьми миллионов кубометров. Скорость схода была около двухсот километров в час.

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