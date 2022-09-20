20 лет без папы: чем сегодня занимаются дети Сергея Бодрова

Фото: Александр Яковлев / ИТАР-ТАСС

Актер, сценарист и режиссер Сергей Бодров погиб 20 лет назад в Кармадонском ущелье Северной Осетии при сходе ледника Колка. У актера остались жена и двое детей.

Впервые Бодров стал отцом в 1998 году. Тогда жена Светлана подарила ему дочь. Как сообщается, Ольга Бодрова пошла по папиным стопам: окончила ГИТИС, стала актрисой. На данный момент девушка успешно развивает свою кинокарьеру.

В 2021 году Ольга сыграла в фильме «Море волнуется раз», за роль в котором получила приз как лучшая актриса на «Кинотавре». С 2020-го девушка замужем за актером Сергеем Быстровым.

Младший сын Бодрова, 20-летний Александр, выбрал музыкальную стезю и стал хип-хоп-артистом. На сегодняшний день он выпустил уже три мини-альбома.

В годовщину гибели артиста специалисты восстановили хронологию трагедии в Северной Осетии, где пропал Сергей Бодров со съемочной группой.

По их словам, ледник начал сход в результате срыва глыбы льда с восточного отрога горы Джимара в ложе Колки. Ее объем составил порядка восьми миллионов кубометров. Скорость схода была около двухсот километров в час.