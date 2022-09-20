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Гендиректор «Вкусно — и точка» объяснил название новой сети

Александр Афонин
Анастасия Харламова

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Общество
Гендиректор «Вкусно — и точка» объяснил название новой сети
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Название сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» должно было отражать философию преемника McDonald's и отличаться от других. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил генеральный директор компании Олег Пароев на пресс-конференции, посвященной 100 дням с момента открытия первых предприятий.

— Мы понимали, что любое название на фоне McDonald's будет блеклым. Нам нужно было что-то интересное, чтобы отражало нашу философию, — сказал он.

Гендиректор добавил, что считает новое название удачным. По его словам, «Вкусно — и точка» не требовало рекламы, так как продвигало само себя. Так, в конце июня почти половина россиян знали имя преемника McDonald's.

12 июня руководство бывшей сети ресторанов быстрого питания McDonald's озвучило новое название заведений — «Вкусно — и точка».

В этот же день на Пушкинской площади в Москве открылся флагманский ресторан новой сети быстрого питания. «Вечерняя Москва» посетила обновленное заведение фастфуда и узнала у посетителей их мнение о ребрендинге.

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