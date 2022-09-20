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Эксперты рассказали, когда жителям Санкт-Петербурга лучше всего менять летнюю резину

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, когда жителям Санкт-Петербурга лучше всего менять летнюю резину
Фото: pixabay.com

Переменчивая петербургская погода ежегодно доставляет городским автолюбителям массу хлопот. О непредсказуемости климатических условий и лучшем времени для смены летней резины рассказали ведущий синоптик отдела прогнозов гидрометцентра Санкт-Петербурга Наталья Мишуловина и автоэксперт Дмитрий Попов.

Наталья Мишуловина подчеркнула, что в сентябре начинается традиционный период «качелей», когда погода переменчива: то светит солнце, то идут сильные дожди. До устойчивого перехода к ночным отрицательным температурам еще далеко.

«Метеокачели» могут стать серьезным препятствием для смены резины, считает Дмитрий Попов. Эксперт призывает ориентироваться на среднесуточную температуру.

Специалист также порекомендовал отказаться от шипованных шин в пользу зимних липучих фрикционных колес.

— Шипованные — один из факторов, создающих колею на дорогах города. Шипованные колеса на теплой погоде скользят, тормозной путь увеличивается. Также от контакта с асфальтом шипы отлетают и попадают в лобовое стекло тех машин, которые едут сзади. Пока нужно подготовить колеса и держать их наготове, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что 20 сентября дождливая погода в Петербурге сменится на солнечную. Однако ночью все же будет довольно прохладно. Отрицательные значения возможны уже во второй половине недели, передает ФАН.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал о способах, которые помогут эффективно воздействовать против дорожных реагентов и защитить автомобиль от нежелательных внешних факторов.

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