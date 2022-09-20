Бренд-шеф ресторанов назвал три самых вредных снека

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Не все закуски одинаково полезны, некоторые из них могут негативно сказаться на здоровье и привести к лишним килограммам на талии. Бренд-шеф ресторанов Алексей Разбоев рассказал, от каких снеков лучше отказаться во время вечернего отдыха дома перед телевизором.

На первом месте — сырные палочки. Сыр, обжаренный во фритюре, содержит много калорий и насыщенных жиров.

Вторую позицию занимают луковые кольца, продолжил специалист. Это блюдо быстро готовится, однако его нельзя назвать диетическим. В нем содержится большое количество холестерина и быстрых углеводов, передает Life.ru.

Также не стоит часто есть куриные крылья, обжаренные во фритюре. Куриные крылья –– сами по себе довольно жирный продукт, а из-за соли и приготовления во фритюре теряют почти все полезные свойства белка, который содержится в мясе птицы, заключил Разбоев.

До этого диетолог Юлия Бурякова посоветовала ограничить употребление солений людям с лишним весом, сахарным диабетом и другими заболеваниями. Проблемы связаны с большим содержанием соли, уксуса и сахара в таких продуктах питания. Кроме того, термическая обработка убивает полезные свойства, передает «Царьград».

Организм стареет, этого процесса невозможно избежать, но можно его замедлить, в частности, уберечь от быстрого разрушения мышцы. Об этом сообщила диетолог Триста Бест.