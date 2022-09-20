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Диетолог перечислила продукты, которые помогут замедлить старение

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Диетолог перечислила продукты, которые помогут замедлить старение
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Организм стареет, и этого процесса невозможно избежать, но можно его замедлить, в частности, уберечь от быстрого разрушения мышцы. Об этом сообщила диетолог Триста Бест.

После 30 лет человек с каждым годом постепенно теряет мышечную массу, из-за чего начинает чувствовать себя более слабым. При этом тело и мужчин, и женщин начинает «плыть», фигура становится менее привлекательной, а лишние килограммы активнее «прилипают» к бокам, отметила специалист.

По ее словам, нужно употреблять достаточное количество белка, чтобы замедлить старение. В нем содержатся аминокислоты, которые необходимы для поддержания мышечной массы. Также такая еда быстро насыщает и помогает чувствовать сытость дольше. Лучшие источники белка — молоко, рыба, мясо, яйца, йогурт, бобовые, орехи и тофу.

Также в рационе должны быть жирные аминокислоты (омега-3), они помогают бороться с воспалительными процессами. Главным их источником является рыба. Прежде всего форель и лосось, а также тунец, скумбрия, треска, сельдь и палтус.

— Витамин D — еще один важный пункт в вашем рационе для предотвращения распада мышц, потому что он помогает в синтезе мышечного белка, а также оказывает противовоспалительное воздействие на весь организм в целом, — сообщила Бест.

Источниками витамина D она назвала печень, куриные и перепелиные яйца, рыбу (тунец, скумбрия, лосось), молочные продукты и петрушку.

Диетолог рассказала, что нужно есть сложные углеводы, употребление которых не грозит увеличением массы тела. Они присутствуют в гречке, кабачке, пшенице, сельдерее и луке, цельнозерновых макаронах и хлебе.

С возрастом аппетит может увеличиваться, а активность человека уменьшаться, отметила Бест, что вызывает накопление лишних килограммов. В этом случае необходимо начать контролировать количество съеденного. Половина тарелки должна быть заполнена некрахмалистыми овощами (баклажан, брокколи, болгарский перец, огурцы, капуста, зеленый горошек, стручковая фасоль, кабачки, зелень). А вторую половину нужно поделить еще на две части. На одной из них должны быть белки (рыба, курица, фасоль и прочее), на второй — медленно усваиваемые углеводы с высоким содержанием клетчатки (рис, киноа), сообщает издание ETNT.

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