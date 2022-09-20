Эксперт пояснил, почему вырос спрос на долгосрочную аренду жилья в Подмосковье

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С наступлением осени спрос на долгосрочную аренду жилья в Московской области вырос минимум на 30 процентов. Существенный интерес люди проявляют к двух- и трехкомнатным квартирам. Об этом заявил руководитель агентства недвижимости в Истре, кандидат экономических наук Александр Саяпин.

Рост спроса обусловлен двумя факторами. Первый заключается в том, что начался учебный год. В Подмосковье приехали на учебу студенты из других субъектов РФ. Многие объединяются по несколько человек, чтобы арендовать квартиру.

— По сути это получается то же общежитие, поскольку ребята живут по два–три человека в комнате. Это выходит дешевле и комфортнее, — отметил Саяпин в комментарии «Радио 1».

Кроме того, покупка квартир на фоне экономической неопределенности в стране проседает. Поэтому многие люди предпочли переориентироваться и вместо покупки жилья арендовать его.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев сообщил, что стоимость аренды жилья осенью в Москве повысится примерно на 10 процентов, передает Царьград.

Недавно один из сайтов по торговле недвижимостью показал самую маленькую квартиру, которая была выставлена на продажу в Москве. Площадь квартиры составляет 7,6 квадратного метра, а находится она в районе Внуково на улице Плотинной.