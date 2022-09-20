Россияне оформили более 250 тысяч карт болельщика с начала июля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С начала этого года россияне оформили более 250 тысяч карт болельщика. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России во вторник, 20 сентября.

— Свыше 250 тысяч карт болельщика оформлено в России. Сегодня карта болельщика применяется для покупки билетов и прохода на матчи Российской Премьер-лиги на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, — говорится в сообщении.

Уточняется, что с помощью технологии было оформлено порядка 243 тысяч билетов абонементов и аккредитаций на матч, передает агентство городских новостей «Москва».

«Вечерняя Москва» решила узнать, как получить и можно ли попасть на игру любимой команды без паспорта болельщика. Заявление на его получение можно оформить через портал «Госуслуги», а также центр выдачи карт зрителя и МФЦ.

По желанию можно указать принадлежность к клубу, за который болеете. В отдельной графе система потребует указать адрес, куда нужно доставить паспорт болельщика.