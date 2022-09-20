Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в дом на северо-западе столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Походный проезд, 5с3 Карта всех событий

Автомобиль вылетел на тротуар, сбил дорожный знак и врезался в частное строение на северо-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 20 сентября.

ДТП произошло в Походном проезде в районе дома № 5, строение 3. По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением. На месте работают оперативные службы города.

Информации о пострадавших не поступало, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло в ночь на 19 сентября. В результате столкновения на трассе М5 «Урал», которое спровоцировал водитель «Мерседеса», двигаясь по встречной полосе, один человек погиб и еще двое получили травмы. Лихач совершил обгон с превышением скорости и попал в ДТП с участием трех машин. Вместо того чтобы дождаться сотрудников ГИБДД, мужчина развернулся в противоположном направлении и поехал навстречу потоку обратно, в сторону Рязани. По дороге автомобиль нарушителя столкнулся еще с тремя транспортными средствами.