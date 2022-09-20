Депутат Фролова оценила планы по расширению списка бесплатных лекарств для сердечников

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Депутат Госдумы Тамара Фролова оценила намерение Минздрава РФ расширить перечень бесплатных лекарственных средств для амбулаторного лечения больных, перенесших инфаркт, инсульт, а также операции на сердце и сосудах. В уже имеющийся список лекарственных препаратов предлагается включить еще ряд новых средств.

Она отметила, что в настоящее время уделяется повышенное внимание решению вопросов, связанных с лекарственным обеспечением жителей страны. Она добавила, что в России в структуре смертности населения сердечно-сосудистые патологии по-прежнему занимают лидирующие позиции.

— Несомненно, расширение списка бесплатных лекарственных средств положительно скажется на здоровье россиян и позволит сохранить множество человеческих жизней, — отметила она в комментарии ФАН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный призвал контролировать госзаказы лекарственных препаратов, передает НСН.

Биотехнологическая компания «Биокад» в рамках офсетного контракта поставила в лечебные учреждения столицы около 540 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.