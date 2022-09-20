Муж Нюши намекнул на измену певицы

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Главный советник лидера Международной федерации студенческого спорта и коуч Игорь Сивов в прямом эфире в социальной сети намекнул на измену со стороны 32-летней супруги, певицы Нюши.

— Мы оба приняли решение не просто рассказать, а показать на своем примере, что есть вещи в нашей жизни, которые можно принимать по-другому: не разрывать, не посылать, а посмотреть, о чем эта ситуация, — сказал Сивов.

Во время трансляции он уклончиво рассуждал о последствиях пережитого в семье, при этом не указывая точно, кто же все-таки из супругов оказался неверным.

— Именно в вашей реальности это может быть только с мужчиной, кто-то говорит, что это может сделать только женщина. Вы говорите «измена своей жене» из своей позиции, потому что вам так кажется, — передает слова Сивова Пятый канал.

Он также подчеркнул, что прежде всего в отношениях нужно задавать вопросы себе и ни в коем случае не винить партнера.

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