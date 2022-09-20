Виновный в ДТП с автобусом водитель грузовика возместит ущерб Мосгортрансу

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Водитель грузового автомобиля, по вине которого в ТиНАО произошло ДТП с автобусом, возместит ущерб компании-перевозчику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» во вторник, 20 сентября.

— Собственнику грузового автомобиля придется возместить понесенные убытки. А пострадавшие пассажиры смогут получить выплаты после обращения в страховую компанию, — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 2 сентября на 46-м километре Калужского шоссе. Водитель грузовика превысил допустимую скорость и не справился с управлением. Он столкнулся с автобусом, от чего тот загорелся.

В результате ДТП пассажиры автобуса получили незначительные травмы. Этого удалось достичь благодаря грамотным действиям водителя, который начал эвакуацию до возгорания машины. На данный момент сотрудники ГИБДД проводят административное расследование случившегося.

До этого сообщалось, что работники Мосгортранса получают стабильную и достойную зарплату. Кроме того, молодым специалистам без опыта после трудоустройства выплачивается премия, а также стипендия будущим водителям на время обучения.