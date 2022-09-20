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Врач рассказала, какими симптомами сопровождаются заболевания печени

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказала, какими симптомами сопровождаются заболевания печени
Фото: depositphotos

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, какие симптомы говорят о заболеваниях печени.

По словам эксперта, заболевания этого органа не всегда сопровождаются заметными симптомами. Поначалу патологический процесс может протекать незаметно. Если признаки недуга все же появляются, это могут быть: желтоватый оттенок кожи и глаз (желтуха); боль в животе и вздутие; отеки в ногах и лодыжках; зуд кожи; темный цвет мочи; бледный цвет стула; хроническая усталость; тошнота или рвота; потеря аппетита.

Врач отметила, что при появлении подобных симптомов нужно пройти обследование у медицинских специалистов. Ведь чем раньше начать лечение, тем больше шансов на успех, передает aif.ru.

Чаще всего дискомфорт в брюшной области может указывать как на воспалительный процесс, так и на рак кишечника. О каких еще недугах предупреждают такие симптомы, «Вечерняя Москва» узнала у врача-гастроэнтеролога Павла Ткачева.

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