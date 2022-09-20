Нарколог пояснил, какая доза вина не нанесет вреда здоровью

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Бокал сухого вина при сбалансированном питании пойдет на пользу организму, сообщил нейрофизиолог и нарколог Сергей Нурисламов.

— Бокал сухого вина в день вполне допустим. Это не будет алкоголизмом и бытовым пьянством. Если вместе с белками и зеленью в организм поступает немного сухого белого вина, да еще и разведенного с водой, это пойдет на пользу. Если разбавить его на две трети водой, то можно и дважды в день. Это позволяет создать кислую среду в желудке и кишечнике и будет действовать как кисломолочный продукт, — пояснил он в комментарии Общественной службе новостей.

Эксперт отметил, что умеренное потребление разведенного с водой вина способствует хорошему пищеварению.

Он добавил, что не стоит превышать указанную норму — чрезмерное употребление не пойдет на пользу здоровью.

Алкоголь следует внести в перечень для параллельного импорта. Такое предложение сделал в пятницу, 16 сентября, Минпромторг России.