Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в результате ДТП

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в результате аварии в Ярославской области. Об этом стало известно во вторник, 20 сентября.

— Да, по предварительной информации, он погиб, — сказал источник РИА Новости.

Отмечается, что в пресс-службе УМВД по Ярославской области, Театра имени Ф. Волкова и других структурах пока не прокомментировали ситуацию.

Предположительно, Пускепалис умер в результате аварии, которая произошла на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры». По данным регионального УМВД, инцидент случился примерно в 11:00. Автомобиль «Форд транзит» столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, погибли два человека, один человек госпитализирован, отметили в пресс-службе министерства.

В свою очередь актер Станислав Дужников подтвердил «Вечерней Москве» гибель Сергея Пускепалиса. Он выразил соболезнования из-за гибели своего друга и коллеги.

Сергей Пускепалис родился 16 апреля 1966 года. Он окончил Саратовское театральное училище, затем 10 лет работал в Саратовском театре юного зрителя. Позже Пускепалис окончил режиссерский факультет ГИТИСа.