«Это ужасно»: актер Станислав Дужников подтвердил гибель Сергея Пускепалиса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Актер Станислав Дужников выразил соболезнования из-за гибели своего друга и коллеги Сергея Пускепалиса.

— Я сам только что узнал о случившемся. Я, к сожалению, не знаю о деталях аварии. Но это ужасно, — отметил он.

Станислав Дужников играл в спектакле «Дом», который и ставил режиссер и актер Сергей Пускепалис. 26 сентября в Московском Художественном театре имени А.П.Чехова должна была состояться очередная постановка.

До этого сообщалось, что актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в результате аварии в Ярославской области. По данным регионального УМВД, инцидент случился примерно в 11:00. Автомобиль «Форд транзин» столкнулся с грузовиком. Из-за столкновения погибли два человека, еще один был госпитализирован.

Сергей Пускепалис родился в 1966 году в Курске. Он запомнился, как актер и режиссер театра и кино. В 1999 году Пускепалис звание заслуженного артиста России. А с 2019 он находился на посту художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.