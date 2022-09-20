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Один человек пострадал при пожаре на северо-западе столицы

Степан Жирнов
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Один человек пострадал при пожаре на северо-западе столицы
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Планерная улица, вл9с3 Карта всех событий

На северо-западе столицы при пожаре пострадал один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 20 сентября.

По словам собеседника «ВМ», на Планерной улице загорелся гаражный кооператив «Сокол». Горели четыре бокса, площадь пожара составила около 80 квадратных метров. По предварительной информации, пострадал один человек.

В МЧС подтвердили факт возгорания в гаражном кооперативе и присутствие пожарной бригады на адресе.

— Дальнейшая информация уточняется, — резюмировали в ведомстве.

При другом пожаре, произошедшем на северо-западе столицы 18 сентября, пострадали три человека. Горела квартира жилого дома.

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