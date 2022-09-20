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Эксперт дала советы, как родители могут помочь ребенку в учебе

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт дала советы, как родители могут помочь ребенку в учебе
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Проректор по обучению и развитию академии «Ростеха» Юлия Шикова рассказала, как родители могут помочь школьникам в выполнении домашних заданий.

Эксперт посоветовала выписывать на листок предметы, по которым нужно сделать домашнее задание.

— В ходе записей выяснится, что предметов, по которым домашнее задание задают «сегодня на завтра», всего два или три, а все остальные — только один или два раза в неделю. Соответственно, эти задачи можно сделать в выходные или в свободный день, когда у ребенка больше времени, — пояснила педагог в комментарии Life.ru.

Специалист также рекомендует ввести в правило распорядок дня: школа, отдых, обед. Стоит примерно оценить, сколько времени потребуется на выполнение домашних заданий.

Эксперт добавила, что иногда дети просто боятся попросить родителей о помощи. Нужно убедить школьника, что в такой просьбе нет ничего постыдного.

Грецкие орехи стоит добавить в рацион питания школьника для улучшения когнитивных функций мозга, а также быстрого включения в учебу. Об этом сообщил врач-невролог Олег Ленев, передает argumenti.ru.

День знаний — важное событие и для родителей, и для детей. В пресс-службе мэра и правительства Москвы 24 августа рассказали, как подготовить ребенка к первому классу.

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