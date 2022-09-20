Депутат Мосгордумы Козлов: При обновлении коммунальных сетей столицы используются самые современные технологии

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более 120 километров водопроводных и канализационных сетей реконструировано в Москве с начала текущего года, обновление которых ведется с применением самых современных технологий. Об этом рассказал депутат Московской городской думы Александр Козлов во вторник, 20 сентября.

— Если вовремя не проводить ремонтные работы и работы по модернизации, то это чревато как огромными потерями как самого ресурса, так потерей его качества, — заявил Козлов.

Депутат признался, что водоснабжение является одной из самых сложных и вместе с тем, самых уязвимых систем города. Дело в том, что большинство коммуникаций прокладывались в России еще в середине двадцатого века.

— Но столице удается справиться с этими проблемами, несмотря на то, что здесь самая протяженная длина сетей водоснабжения — 13 тысяч километров, — уточнил Козлов.

Как уточняется, в нынешнее время 90 процентов работ по всей столице выполняется бестраншейными методами.

— То есть без перекрытий улиц, магистралей, а закольцованная система центрального водоснабжения позволяет проводить все работы без отключений воды, — подчеркнул депутат.

Он заключил, что подобные технологии необходимо внедрять по всей территории России.

До этого про реконструкцию водопроводных и канализационных коммуникаций в Москве рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.