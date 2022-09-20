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Путин потребовал нарастить объемы производства на оборонно-промышленных предприятиях

Георгий Соланович
Общество
Путин потребовал нарастить объемы производства на оборонно-промышленных предприятиях
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин потребовал в кратчайшие сроки нарастить объемы и сократить сроки производства на оборонно-промышленных предприятиях государства.

— Необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства, — передает ТАСС слова главы государства.

Из-за спецоперации на Украине часть заводов оборонной промышленности России перевели на трехсменную, то есть круглосуточную работу. Об этом заявил зампредседателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов.

Между тем на предприятиях оборонки создают не только автоматы и беспилотники, но и вполне мирную продукцию. Так, например, кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, что предприятия российского ОПК стали местом, где создаются высокие технологии для гражданских производств. Чем удивила оборонка и чем еще удивит — в материале «Вечерней Москвы».

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