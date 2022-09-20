Погибший в ДТП режиссер Пускепалис вез гумпомощь в Донбасс

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Погибший в аварии режиссер Сергей Пускепалис вез гуманитарную помощь в Донбасс. Накануне он опубликовал видеоролик, на котором показал свой броневик и рассказал о целях поездки.

По словам режиссера, 20 сентября он должен был доставить бронированный фургон к специалисту по камуфляжу, нанести на авто маскировочный окрас и выехать в Донбасс. Видеоролик был опубликован в Telegram-канале «Подъем».

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Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в результате аварии в Ярославской области. По данным регионального УМВД, инцидент случился примерно в 11:00. Автомобиль «Форд Транзит» столкнулся с грузовиком. От сильного удара микроавтобус, где, по данным СМИ, находился Пускепалис, перевернулся на бок. Кроме того, у него наблюдаются сильные повреждения кузова. Из-за столкновения погибли два человека, еще один был госпитализирован.

Сергей Пускепалис родился в 1966 году в Курске. Он запомнился как актер и режиссер театра и кино. В 1999 году Пускепалис получил звание заслуженного артиста России. А с 2019 года он находился на посту художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.