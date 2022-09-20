Литфонд проведет аукцион памяти журналиста Дмитрия Казнина

Фото: Пресс-служба мероприятия

23 сентября Аукционный дом Литфонд совместно с радиостанцией «Москва FM» проведет благотворительный аукцион памяти российского журналиста, радио- и телеведущего, художника Дмитрия Казнина.

На торги будут выставлены его живописные и графические работы; весь доход, полученный от аукциона, будет направлен на поддержку семьи Дмитрия – жены и двух дочерей.

На аукционе представлены работы Дмитрия из персональных выставок «Большое и маленькое», «Прорастание» и графика. Многие работы проданы в частные коллекции. Владельцами работ являются Жора Крыжовников (режиссер и сценарист), Павел Лунгин (режиссер и сценарист), Вадим Такменев (шоумен и зам. генерального продюсера НТВ), Наталья Синдеева (владелица телеканала «Дождь») и другие.