Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Литфонд проведет аукцион памяти журналиста Дмитрия Казнина

Оксана Васильева
Общество
Литфонд проведет аукцион памяти журналиста Дмитрия Казнина
Фото: Пресс-служба мероприятия

23 сентября Аукционный дом Литфонд совместно с радиостанцией «Москва FM» проведет благотворительный аукцион памяти российского журналиста, радио- и телеведущего, художника Дмитрия Казнина.

На торги будут выставлены его живописные и графические работы; весь доход, полученный от аукциона, будет направлен на поддержку семьи Дмитрия – жены и двух дочерей.

На аукционе представлены работы Дмитрия из персональных выставок «Большое и маленькое», «Прорастание» и графика. Многие работы проданы в частные коллекции. Владельцами работ являются Жора Крыжовников (режиссер и сценарист), Павел Лунгин (режиссер и сценарист), Вадим Такменев (шоумен и зам. генерального продюсера НТВ), Наталья Синдеева (владелица телеканала «Дождь») и другие.

Аукционы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте