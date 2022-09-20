Врач дала советы, как справиться с проявлениями аллергии на холод

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Аллергия на холод значительно ухудшает качество жизни и может привести к тяжелым и даже летальным последствиям. Вылечиться от этой болезни нельзя, однако защититься от ее проявлений — вполне возможно. О том, как это сделать, рассказала заведующая поликлиникой № 5 Химкинской областной больницы Ксения Иванова.

Холодовая аллергия проявляется в виде слезотечения, покашливания, крапивницы на открытых участках кожи, насморка. Главная защита здесь — минимизировать воздействие холода на организм.

— Все открытые участки тела надо защищать. Нужно носить перчатки, а на лицо наносить жирный крем. Глаза тоже нуждаются в защите от холода. Здесь помогут капли с гиалуроновой кислотой, — отметила Иванова в комментарии «Радио 1».

Холодовая аллергия может начаться в любом возрасте, и важно распознать ее симптомы, потому что при первом с ней столкновении часто таковую путают с простудой.

Ранее врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева рассказала, что сложноцветные травы, перегнивающая листва и начало отопительного сезона могут спровоцировать аллергию в осенний сезон, передает RT.

Новая вакцина, разработанная Институтом иммунологии ФМБА России, будет применяться для лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестные аллергии на яблоки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.