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Работу разрекламированного Моргенштерном ресторана приостановили за несоблюдение санитарных норм

Елена Самойлова
Происшествия
Работу разрекламированного Моргенштерном ресторана приостановили за несоблюдение санитарных норм
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Никольская улица Карта всех событий

Суд признал владельца кафе в центре Москвы виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом во вторник, 20 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что в кафе на Никольской улице выявлены правонарушения по двум статьям КоАП — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Отмечается, что в качестве наказания деятельность заведения приостановлена на 90 суток.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

По словам источника «ВМ», речь идет о ресторане Kaif Burger, который активно рекламировал рэпер Алишер Моргенштерн*.

14 сентября Тверской районный суд приостановил деятельность ресторана «Кайф и точка», владельцем которого являлся исполнитель.

В мае текущего года Министерство юстиции России включило рэпера в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.

Москва Прокуратура Центральный административный округ (ЦАО) Моргенштерн
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