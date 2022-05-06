Минюст включил Моргенштерна в список физлиц-иноагентов

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Министерство юстиции России включило рэпера Алишера Моргенштерна* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 6 мая.

Кроме того, в перечень СМИ, выполняющих функции иноагента, включены ООО «Апология»**, Владимир Милов**, Борис Кагарлицкий**, Леонид Гозман**, Любовь Соболь**, Михаил Климарев**, Наталья Баранова**, а также Денис Константинов**, отмечается на сайте Минюста.

29 апреля Минюст исключил из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. Примечательно, что до этого Минюст лишь включал в реестр СМИ и физлиц, а исключение из него произошло впервые.

До этого замглавы Минюста Олег Свириденко сообщил, что ведомство предложило убрать маркировку в социальных сетях, оставив ее только для профессиональной деятельности. Он уточнил, что маркировка также должна быть сохранена при той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иноагентом. Также Минюст предложил ввести возможности выхода из реестра.

При этом глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в Госдуме подготовили законопроект, обобщающий нормы законодательства об иностранных агентах. Комиссия предложила создать единый реестр иностранных агентов вместо существующих четырех, а также запретить иноагентам вести просветительскую и преподавательскую работу с несовершеннолетними.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.

** СМИ, выполняющее функции иноагента.