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Приметы и советы

Более 20 домов в ВАО расселили по реновации с начала года

Елена Самойлова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 20 домов в ВАО расселили по реновации с начала года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала года на востоке Москвы расселили более 20 домов по программе реновации. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в Восточном административном округе 8,6 тысячи человек получили квартиры в новостройках, из них в 2022 году — 2,4 тысячи человек.

— Расселили 21 дом, включенный в программу реновации. В лидерах по их количеству — районы Измайлово, Северное Измайлово и Косино-Ухтомский, — рассказал глава ведомства.

Всего с начала реализации программы в округе расселили 40 домов из 73. Левкин отметил, что уже подобрано 93 стартовые площадки для возведения нового жилья. Уже готовы 24 дома, на стадии возведения находятся еще 36, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что по программе реновации на улице Гарибальди построят жилой дом на 300 квартир. Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что новостройка будет состоять из двух корпусов, объединенных одноуровневой подземной автостоянкой.

Жилье Восточный административный округ (ВАО) расселение домов Реновация
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