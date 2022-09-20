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Врач дала советы, как родителям защитить ребенка от болезней в детском саду

Ирина Игнатенко
Общество
Врач дала советы, как родителям защитить ребенка от болезней в детском саду
Фото: shutterstock

Доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер рассказала о том, как родителям защитить своего ребенка от болезней в детском саду.

— Когда ребенок попадает в коллектив детского сада, его иммунитет сталкивается с целым спектром новых вирусов и бактерий, учится вырабатывать против них защиту. Для ребенка допустимы до восьми эпизодов ОРЗ в год, — рассказала Гизингер в беседе с RT.

Врач пояснила, что в силах родителей помочь детскому организму бороться с вирусами и бактериями. Помочь в этом могут процедуры закаливания, прогулки на свежем воздухе и физическая активность, регулярная влажная уборка дома, одежда по погоде. Также необходимо помнить о полноценном рационе питания и приеме витамина D.

Многие, особенно молодые родители, задаются вопросом: с какого возраста следует приучать свое чадо к отдельной кровати. Ответить на этот вопрос «Вечерней Москве» помогла врач-педиатр Лариса Егорова.

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