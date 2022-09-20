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Картину молодой московской художницы украли из Третьяковской галереи

Степан Жирнов
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Картину молодой московской художницы украли из Третьяковской галереи
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

В Третьяковской галерее пропала картина молодой московской художницы Екатерины Скибы. Об этом стало известно во вторник, 20 сентября.

Картина «Волна», которая пропала во время проведения выставки Российская Премия искусств, которую проводил Евразийский художественный союз в Новой Третьяковской галерее.

По непроверенным данным, организаторы заметили пропажу еще в пятницу, но на тот момент никаких мер по поиску произведения искусства принято не было.

Сама художница узнала о произошедшем только вечером в воскресенье, когда пришла на закрытие выставки. Сотрудники выставки не сообщили ей о пропаже. Она вызвала полицию, но сотрудники галереи не оказали ей никакой поддержки.

— Никто из организаторов не дождался сотрудников правоохранительных органов, все разъехались по домам, — сообщила Скиба в профиле в социальных сетях.

Художница рассказала, что не может поверить в то, что случилось. Она думала, что из галереи такого уровня нельзя украсть экспонат.

По факту этого происшествия возбуждено уголовное дело, а столичная полиция ищет похитителя, сообщили Известия.

Еще несколько произведений искусства пропали из квартиры в центре столицы. Похищенными оказались работы Врубеля и Бурлюка.

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