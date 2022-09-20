Четверо рабочих пострадали при чистке котла на предприятии в Подмосковье

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Четверо рабочих пострадали при чистке котла на предприятии в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 20 сентября.

По ее словам, мужчины получили химические ожоги и были госпитализированы. По данному факту Следственный комитет организовал проверку. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

В свою очередь подмосковная прокуратура проводит свое разбирательство, о чем сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова. Также она сказала, что ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки СК.

Еще одна трагедия произошла в Подмосковье 6 сентября. При обрушении бетонных плит под завалами погиб один рабочий.