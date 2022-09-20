Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Четверо рабочих пострадали при чистке котла на предприятии в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Четверо рабочих пострадали при чистке котла на предприятии в Подмосковье
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Четверо рабочих пострадали при чистке котла на предприятии в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 20 сентября.

По ее словам, мужчины получили химические ожоги и были госпитализированы. По данному факту Следственный комитет организовал проверку. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

В свою очередь подмосковная прокуратура проводит свое разбирательство, о чем сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова. Также она сказала, что ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки СК.

Еще одна трагедия произошла в Подмосковье 6 сентября. При обрушении бетонных плит под завалами погиб один рабочий.

Подмосковье Ремонт Сергиев Посад Следственный комитет Московская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте