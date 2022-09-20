Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полиция столичного метрополитена и «Вечерняя Москва» завершили онлайн-викторину с ценными призами

Степан Жирнов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Полиция столичного метрополитена и «Вечерняя Москва» завершили онлайн-викторину с ценными призами
Фото: Вечерняя Москва

Управление внутренних дел на Московском метрополитене главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве, общественный совет при УВД и сетевое издание «Вечерняя Москва» завершили онлайн-викторину «Безопасность на метрополитене». В ней приняли участие 100 человек.

Онлайн-проект был запущен, чтобы жители столицы в игровой форме могли узнать об основных правилах пользования метрополитеном и порядке действий при возникновении различных затруднительных ситуаций.

В ближайшее время путем подсчета голосов полиция столичного метрополитена, общественный совет и «Вечерняя Москва» определят победителей, которые будут приглашены на увлекательную экскурсию в один из самых больших кинологических центров в Москве. А набравшие наибольшее количество баллов участники получат ценные призы.

Информация о победителях будет размещена на официальном сайте МВД и «Вечерней Москвы», а также в социальных сетях 23 сентября 2022 года.

Конкурсы Безопасность Москва МВД Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте