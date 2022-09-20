Полиция столичного метрополитена и «Вечерняя Москва» завершили онлайн-викторину с ценными призами

Фото: Вечерняя Москва

Управление внутренних дел на Московском метрополитене главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве, общественный совет при УВД и сетевое издание «Вечерняя Москва» завершили онлайн-викторину «Безопасность на метрополитене». В ней приняли участие 100 человек.

Онлайн-проект был запущен, чтобы жители столицы в игровой форме могли узнать об основных правилах пользования метрополитеном и порядке действий при возникновении различных затруднительных ситуаций.

В ближайшее время путем подсчета голосов полиция столичного метрополитена, общественный совет и «Вечерняя Москва» определят победителей, которые будут приглашены на увлекательную экскурсию в один из самых больших кинологических центров в Москве. А набравшие наибольшее количество баллов участники получат ценные призы.

Информация о победителях будет размещена на официальном сайте МВД и «Вечерней Москвы», а также в социальных сетях 23 сентября 2022 года.