«Очень понравился»: отец Джиджи Хадид высказался о предполагаемом романе дочери с Ди Каприо

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Бизнесмен Мухаммед Хадид на фоне слухов о новом романе его младшей дочери, модели Джиджи, с актером Леонардо Ди Каприо рассказал о своем отношении к голливудской звезде.

— Я познакомился с мистером Ди Каприо в Сен-Тропе четыре или пять лет назад, и мне он очень понравился, — отметил отец модели.

При этом подробностей он не уточнил и отказался подтверждать слухи о любовных отношениях его дочери со знаменитостью. Несмотря на то что Ди Каприо старше Джиджи Хадид на 20 лет, по словам отца, их связывает давняя и долгая дружба, передает издание Mirror.

Так, Леонардо Ди Каприо недавно расстался с моделью Камилой Морроне после четырех лет отношений, как только ей исполнилось 25 лет. Публика иронично отнеслась к новости о расставании, подшучивая над критериями голливудского актера при выборе спутницы. Вся правда о романах звезды Голливуда с молодыми красотками и мнение психолога — в материале «Вечерней Москвы».

Во время церемонии «Эмми» 12 сентября телеведущий Кенан Томпсон пошутил над актером из-за его любовных предпочтений.