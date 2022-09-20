Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Очень понравился»: отец Джиджи Хадид высказался о предполагаемом романе дочери с Ди Каприо

Лала Манушакян
Общество
«Очень понравился»: отец Джиджи Хадид высказался о предполагаемом романе дочери с Ди Каприо
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Бизнесмен Мухаммед Хадид на фоне слухов о новом романе его младшей дочери, модели Джиджи, с актером Леонардо Ди Каприо рассказал о своем отношении к голливудской звезде.

— Я познакомился с мистером Ди Каприо в Сен-Тропе четыре или пять лет назад, и мне он очень понравился, — отметил отец модели.

При этом подробностей он не уточнил и отказался подтверждать слухи о любовных отношениях его дочери со знаменитостью. Несмотря на то что Ди Каприо старше Джиджи Хадид на 20 лет, по словам отца, их связывает давняя и долгая дружба, передает издание Mirror.

Так, Леонардо Ди Каприо недавно расстался с моделью Камилой Морроне после четырех лет отношений, как только ей исполнилось 25 лет. Публика иронично отнеслась к новости о расставании, подшучивая над критериями голливудского актера при выборе спутницы. Вся правда о романах звезды Голливуда с молодыми красотками и мнение психолога — в материале «Вечерней Москвы».

Во время церемонии «Эмми» 12 сентября телеведущий Кенан Томпсон пошутил над актером из-за его любовных предпочтений.

Голливуд Знаменитости Леонардо ДиКаприо Слух
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте