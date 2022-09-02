Восемь девушек Лео: почему Ди Каприо бросает девушек старше 25 лет

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Американский актер Леонардо Ди Каприо расстался со своей возлюбленной, моделью Камиллой Морроне после четырех лет отношений. Многие поклонники заметили тенденцию, что артист бросает девушек, как только им исполняется 25 лет. Вся правда о романах звезды Голливуда с молодыми красотками и мнение психолога — в материале «Вечерней Москвы».

Жизель Бюндхен

Одним из самых известных романов Леонардо Ди Каприо был роман с бразильской супермоделью Жизель Бюндхен. Знаменитости начали встречаться в 2000-м году. Тогда девушке было всего 20 лет.

Поклонники восторгались идеальными отношениями пары. Однако все было далеко не так гладко, как казалось со стороны. Жизель призналась, что Лео сильно ревновал ее, а она от этого страдала. Они часто ссорились, расставались, но потом мирились. В итоге спустя пять лет Ди Каприо и Бюндхен закончили отношения. Причина расставания до сих пор неизвестна.

В своей книге «Уроки: мой путь к осознанной жизни» топ-модель призналась, что в какой-то момент хотела покончить с собой и впала в депрессию из-за сложного графика, большого количества алкоголя и никотина. Однажды она поняла, что ей пора полностью изменить свою жизнь и отказаться от вредных привычек, а Ди Каприо не поддержал возлюбленную в этом стремлении.

Бар Рафаэли

Следующие серьезные отношения Леонардо Ди Каприо начал с моделью Бар Рафаэли. Они стали встречаться сразу после расставания актера с Жизель Бюндхен.

Поклонники думали, что пара поженится. Модель познакомила Ди Каприо со своей семьей. Тем не менее помолвочного кольца на пальце Рафаэли так и не появилось. Их отношения также продлились пять лет и закончились до 25-летия модели.

Блейк Лайвли

Леонардо Ди Каприо и актриса Блейк Лайвли познакомились на яхте Стивена Спилберга на одной из вечеринок Каннского кинофестиваля. Их отношения продлились пять месяцев. Говорят, что Лайвли сама решила порвать с Ди Каприо, потому что была не готова к серьезным отношениям и созданию семьи. На момент их расставания актрисе было 24 года.

Эрин Хизертон

Следующей избранницей Леонардо Ди Каприо стала модель Victoria's Secret Эрин Хизертон. Отношения пары продлились всего десять месяцев. Причиной расставания влюбленные назвали сильную загруженность на работе. Отметим, что на момент расставания Хизертон не было 25 лет.

Тони Гаррн

Леонардо Ди Каприо и модель Victoria's Secret Тони Гаррн познакомились на Каннском кинофестивале. Пара вместе путешествовала, посещала официальные мероприятия и вечеринки. Однако их роман продлился всего несколько месяцев. Поклонники утверждают, что Ди Каприо и Гаррн расстались из-за его измен. Модели был 21 год на момент разрыва отношений.

Келли Рорбах

Голливудский актер решил не снижать планку и нашел себе очередную молоденькую модель. Девушке было 25 лет, и их роман закончился скоропостижно. Инсайдеры говорят, что решение было обоюдным из-за плотных рабочих графиков знаменитостей.

Нина Агдал

Следующей избранницей Ди Каприо стала модель Нина Агдал. Они познакомились, когда девушке было 24 года, а уже через год их отношения закончились. По слухам, актер был не готов к серьезным отношениям и браку.

Камила Морроне

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне начали встречаться в 2017 году. Девушке было 20 лет. Знакомые пары утверждали, что они живут вместе и завели троих собак. Все окружение Лео и Камилы было уверено, что они скоро поженятся.

Камиле исполнилось 25 лет 16 июня. И история повторилась. На днях стало известно, что пара рассталась, а причины пока неизвестны.

Экспертное мнение

«Вечерняя Москва» узнала у звездного психотерапевта и психолога Евгения Фомина, почему Леонардо Ди Капри расстается со своими возлюбленными после их 25-летия.

— Я могу предположить, что у Ди Каприо есть психологическая отметка в голове на возрасте 25 лет. Для него этот возрастной рубеж является знаковым. Возможно, у него был какой-то травматический опыт или есть собственные правила. Например, он решил в молодости, что никогда не будет встречаться с женщинами старше 25. Может, он увидел негативный опыт своих знакомых с девушками старше 25 лет, и он стал для него психологической травмой, — считает Фомин.

Психолог отметил, что Ди Каприо может считать, что после 25 лет девушки хотят семью и детей, а он не хочет связывать себя обязательствами:

— Многие считают, что к 25 годам личность полностью созревает ментально и психологически. Человек становится взрослым. Ди Каприо же может хотеть веселья, драйва и легкости в отношениях. Он боится, что женщина будет настаивать на браке и рождении детей.